Выпуск новостей за 12:00: Первые итоги голосования. Трагедия в Шри-Ланке
В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 12:00 – журналисты 24 канала рассказали о первых итогах голосования, как работают избирательные участки и когда начнут поступать первые данные о явке избирателей. В Шри-Ланке в результате взрывов погибло более полутора сотен человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.
Также в выпуске:
Штабы кандидатов в президенты начали свою работу.
Оба кандидата осуществили волеизъявление.
Источник: 24 канал
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