Выпуск новостей за 12:00: Первые итоги голосования. Трагедия в Шри-Ланке

В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 12:00 – журналисты 24 канала рассказали о первых итогах голосования, как работают избирательные участки и когда начнут поступать первые данные о явке избирателей. В Шри-Ланке в результате взрывов погибло более полутора сотен человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.

Также в выпуске: Штабы кандидатов в президенты начали свою работу. Оба кандидата осуществили волеизъявление.

Источник: 24 канал