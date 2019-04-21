Випуск новин за 12:00: Перші підсумки голосування. Трагедія в Шрі-Ланці
У випуску новин за 21 квітня станом на 12:00 – журналісти 24 каналу розповіли про перші підсумки голосування, як працюють виборчі дільниці та коли почнуть надходити перші дані про явку виборців. У Шрі-Ланці внаслідок вибухів загинуло понад півтори сотні людей. Наразі жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальності за напади.
Також у випуску:
Штаби кандидатів у президенти розпочали свою роботу.
Обидва кандидати здійснили волевиявлення.
Джерело: 24 канал
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