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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Выпуск новостей за 12:00 Первый указ Зеленского. Старт ВНО по математике

      Выпуск новостей 70 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский принял полномочия Верховного Главнокомандующего, соответствующий указ появился на его сайте. А вот документа о роспуске парламента, которое гарант анонсировал во время инаугурации, еще нет. Внешнее независимое оценивание начинается с экзамена по математике. На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики на передовой не прекращают обстрелы. За прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

      В Евросоюзе готовы поддержать роспуск Верховной Рады Украины. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Шефчович.

      Уже третьи сутки тушат пожар на свалке. Под Вознесенским, что в Николаевской области, спасатели до сих пор заливают водой отдельные очаги тления.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский ВНА Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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