Выпуск новостей за 12:00 Первый указ Зеленского. Старт ВНО по математике

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский принял полномочия Верховного Главнокомандующего, соответствующий указ появился на его сайте. А вот документа о роспуске парламента, которое гарант анонсировал во время инаугурации, еще нет. Внешнее независимое оценивание начинается с экзамена по математике. На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов.

Также в выпуске: Пророссийские боевики на передовой не прекращают обстрелы. За прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. В Евросоюзе готовы поддержать роспуск Верховной Рады Украины. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Шефчович. Уже третьи сутки тушат пожар на свалке. Под Вознесенским, что в Николаевской области, спасатели до сих пор заливают водой отдельные очаги тления.

Источник: 24 канал