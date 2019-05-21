Випуск новин за 12:00: Перший указ Зеленського. Старт ЗНО з математики

У випуску новин за 21 травня станом на 12:00 – Володимир Зеленський прийняв повноваження Верховного Головнокомандувача, відповідний указ з'явився на його сайті. А от документа про розпуск парламенту, яке гарант анонсував під час інавгурації, ще немає. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочинається з іспиту з математики. На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів.

Також у випуску: Проросійські бойовики на передовій не припиняють обстрілів. Минулої доби окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. У Євросоюзі готові підтримати розпуск Верховної Ради України. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович. Вже третю добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. Під Вознесенськом, що на Миколаївщині, рятувальники досі заливають водою окремі осередки тління.

Джерело: 24 канал