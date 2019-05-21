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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 12:00: Перший указ Зеленського. Старт ЗНО з математики

      Випуск новин 107 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 12:00 – Володимир Зеленський прийняв повноваження Верховного Головнокомандувача, відповідний указ з'явився на його сайті. А от документа про розпуск парламенту, яке гарант анонсував під час інавгурації, ще немає. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочинається з іспиту з математики. На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики на передовій не припиняють обстрілів. Минулої доби окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню.

      У Євросоюзі готові підтримати розпуск Верховної Ради України. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович. 

      Вже третю добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. Під Вознесенськом, що на Миколаївщині, рятувальники досі заливають водою окремі осередки тління.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин ЗНО
      Джерело: 24 канал
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