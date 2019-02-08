Выпуск новостей за 12:00: Письмо украинским политзаключенным. Иск к Супрун

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 12:00 – евродепутаты в Брюсселе прислали поздравления с Днем рождения украинским политзаключенным Роману Сущенко и Владимиру Балуху, которое оба празднуют за решеткой. Иск в суд Игоря Мосийчука, которого Ульяна Супрун в шутку в своей заметке назвала "несвободным радикалом" отстранил ее от исполнения обязанностей министра.

Также в выпуске: Во Львове 18 февраля проведут массовую вакцинацию школьников. Обвал дома в Стамбуле: число жертв увеличилось до 11. Пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко на авто въехал в полицейских.