Выпуск новостей за 12:00: Письмо украинским политзаключенным. Иск к Супрун
В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 12:00 – евродепутаты в Брюсселе прислали поздравления с Днем рождения украинским политзаключенным Роману Сущенко и Владимиру Балуху, которое оба празднуют за решеткой. Иск в суд Игоря Мосийчука, которого Ульяна Супрун в шутку в своей заметке назвала "несвободным радикалом" отстранил ее от исполнения обязанностей министра.
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Источник: 24 канал
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