Випуск новин за 12:00: Лист українським політв'язням. Позов на Супрун

У випуску новин за 8 лютого станом на 12:00 – євродепутати у Брюсселі надіслали привітання з Днем народження українським політв'язням Роману Сущенку та Володимиру Балуху, яке обидва святкують за ґратами. Позов до суду Ігоря Мосійчука, якого Уляна Супрун жартома у своєму дописі назвала "невільним радикалом" відсторонив її від виконання обов'язків міністра.

Також у випуску: У Львові 18 лютого проведуть масову вакцинацію школярів. Обвал будинку у Стамбулі: кількість жертв збільшилася до 11. П'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко на авто в'їхав у поліцейських.