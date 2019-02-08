Випуск новин за 12:00: Лист українським політв'язням. Позов на Супрун
У випуску новин за 8 лютого станом на 12:00 – євродепутати у Брюсселі надіслали привітання з Днем народження українським політв'язням Роману Сущенку та Володимиру Балуху, яке обидва святкують за ґратами. Позов до суду Ігоря Мосійчука, якого Уляна Супрун жартома у своєму дописі назвала "невільним радикалом" відсторонив її від виконання обов'язків міністра.
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Джерело: 24 канал
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