Выпуск новостей за 12:00: Пленные моряки вины не признают. Военный словарь
В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 12:00 – на допросах перед российскими следователями плененные во время конфликта в Азовском море украинские моряки никакой вины за собой не признают и настаивают на том, что они являются военнопленными. В Днепре волонтеры представили календарь-словарь военных слов, которыми бойцы пользуются в быту.
Также в выпуске:
По меньшей мере три человека погибли и 12 ранены в Страсбурге в результате нападения злоумышленника.
Синоптики предупреждают о сильных осадках, метелях, гололеде и налипании мокрого снега почти по всей территории Украины.
Вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
Источник: 24 канал
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