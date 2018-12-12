Выпуск новостей за 12:00: Пленные моряки вины не признают. Военный словарь

В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 12:00 – на допросах перед российскими следователями плененные во время конфликта в Азовском море украинские моряки никакой вины за собой не признают и настаивают на том, что они являются военнопленными. В Днепре волонтеры представили календарь-словарь военных слов, которыми бойцы пользуются в быту.

Также в выпуске: По меньшей мере три человека погибли и 12 ранены в Страсбурге в результате нападения злоумышленника. Синоптики предупреждают о сильных осадках, метелях, гололеде и налипании мокрого снега почти по всей территории Украины. Вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.