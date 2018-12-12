Випуск новин за 12:00: Полонені моряки провини не визнають. Військовий словник
У випуску новин за 12 грудня станом на 12:00 – на допитах перед російськими слідчими полонені під час конфлікту в Азовському морі українські моряки жодної провини за собою не визнають і наполягають на тому, що вони є військовополоненими. У Дніпрі волонтери презентували календар-словник військових слів, якими бійці користуються у побуті.
Також у випуску:
Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі внаслідок нападу зловмисника.
Синоптики попереджають про сильні опади, хуртовину, ожеледицю та налипання мокрого снігу майже по всій території України.
Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.
Джерело: 24 канал
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