Випуск новин за 12:00: Полонені моряки провини не визнають. Військовий словник

У випуску новин за 12 грудня станом на 12:00 – на допитах перед російськими слідчими полонені під час конфлікту в Азовському морі українські моряки жодної провини за собою не визнають і наполягають на тому, що вони є військовополоненими. У Дніпрі волонтери презентували календар-словник військових слів, якими бійці користуються у побуті.

Також у випуску: Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі внаслідок нападу зловмисника. Синоптики попереджають про сильні опади, хуртовину, ожеледицю та налипання мокрого снігу майже по всій території України. Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.