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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Випуск новин за 12:00: Полонені моряки провини не визнають. Військовий словник

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 12:00 – на допитах перед російськими слідчими полонені під час конфлікту в Азовському морі українські моряки жодної провини за собою не визнають і наполягають на тому, що вони є військовополоненими. У Дніпрі волонтери презентували календар-словник військових слів, якими бійці користуються у побуті.

      Також у випуску:

      Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі внаслідок нападу зловмисника.

      Синоптики попереджають про сильні опади, хуртовину, ожеледицю та налипання мокрого снігу майже по всій території України.

      Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

      Теги: Випуск новин Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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