Выпуск новостей за 12:00: Поднятие цен в период карантина. Внеочередное заседание Рады
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – государство будет регулировать цены на социальные продукты, медицинские товары и лекарства. Но лишь на период карантина. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Верховная Рада завтра снова соберется на внеочередное заседание. Инициирует его президент Владимир Зеленский.
Также в выпуске:
На Волыни от коронавируса умер 19 летний пациент.
СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
В Чернобыльской зоне до сих пор тлеет древесина и пни. Их продолжают заливать водой, однако открытого огня уже нет.
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