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      Выпуск новостей за 12:00: Поднятие цен в период карантина. Внеочередное заседание Рады

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – государство будет регулировать цены на социальные продукты, медицинские товары и лекарства. Но лишь на период карантина. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Верховная Рада завтра снова соберется на внеочередное заседание. Инициирует его президент Владимир Зеленский.

      Также в выпуске:

      На Волыни от коронавируса умер 19 летний пациент.

      СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

      В Чернобыльской зоне до сих пор тлеет древесина и пни. Их продолжают заливать водой, однако открытого огня уже нет.

      Теги: Цены Верховная Рада Выпуск новостей
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