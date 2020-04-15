Выпуск новостей за 12:00: Поднятие цен в период карантина. Внеочередное заседание Рады

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 12:00 – государство будет регулировать цены на социальные продукты, медицинские товары и лекарства. Но лишь на период карантина. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Верховная Рада завтра снова соберется на внеочередное заседание. Инициирует его президент Владимир Зеленский.

Также в выпуске: На Волыни от коронавируса умер 19 летний пациент. СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. В Чернобыльской зоне до сих пор тлеет древесина и пни. Их продолжают заливать водой, однако открытого огня уже нет.