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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 12:00: Підняття цін в період карантину. Позачергове засідання Ради

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 12:00 – держава регулюватиме ціни на соціальні продукти, медичні товари та ліки. Але лише на період карантину. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Верховна Рада завтра знову збереться на позачергове засідання. Ініціює його президент Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      На Волині від коронавірусу помер 19 річний пацієнт.

      СБУ спіймала на мільйонному хабарі першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

      У Чорнобильській зоні досі тліє деревина та пеньки. Їх продовжують заливати водою, однак відкритого вогню вже немає.

      Теги: Верховна Рада Ціни Випуск новин
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