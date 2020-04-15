Випуск новин за 12:00: Підняття цін в період карантину. Позачергове засідання Ради

У випуску новин за 14 квітня станом на 12:00 – держава регулюватиме ціни на соціальні продукти, медичні товари та ліки. Але лише на період карантину. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Верховна Рада завтра знову збереться на позачергове засідання. Ініціює його президент Володимир Зеленський.

Також у випуску: На Волині від коронавірусу помер 19 річний пацієнт. СБУ спіймала на мільйонному хабарі першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника. У Чорнобильській зоні досі тліє деревина та пеньки. Їх продовжують заливати водою, однак відкритого вогню вже немає.