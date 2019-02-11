Выпуск новостей за 12:00: Подозрение Мангеру. Акция в поддержку Супрун
В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 12:00 – председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сторонники Ульяны Супрун собирают акцию поддержки под зданием суда. Минюст сегодня будет оспаривать ее отстранение от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения.
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Источник: 24 канал
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