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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 12:00: Подозрение Мангеру. Акция в поддержку Супрун

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 12:00 – председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сторонники Ульяны Супрун собирают акцию поддержки под зданием суда. Минюст сегодня будет оспаривать ее отстранение от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения.

      Также в выпуске:

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      На красной дорожке кинофестиваля в Берлине призвали освободить Сенцова.

       

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      Теги: Ульяна Супрун Выпуск новостей Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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