Випуск новин за 12:00: Підозра Мангеру. Акція на підтримку Супрун

У випуску новин за 11 лютого станом на 12:00 – голові Херсонської облради Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Прихильники Уляни Супрун збирають акцію підтримки під будівлею суду. Мін'юст сьогодні буде оскаржувати її відсторонення з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я.

Також у випуску: У Карпатах знайшли трьох заблукалих лижників з Одеси: двоє жінок по 44 роки та чоловік 55 років. Запорізькі ветерани провели турнір із жиму штанги лежачи. На червоній доріжці кінофестивалю у Берліні закликали звільнити Сенцова.