Випуск новин за 12:00: Підозра Мангеру. Акція на підтримку Супрун
У випуску новин за 11 лютого станом на 12:00 – голові Херсонської облради Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Прихильники Уляни Супрун збирають акцію підтримки під будівлею суду. Мін'юст сьогодні буде оскаржувати її відсторонення з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я.
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Джерело: 24 канал
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