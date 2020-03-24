Выпуск новостей за 12:00: Помощь Украине из Китая. Строгий карантин в Великобритании

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 12:00 – Львов, Одесса, Харьков и Днепр уже получили тесты на коронавирус, защитные костюмы, маски и аппараты искусственной вентиляции легких из Китая. В Великобритании ввели строгий карантин. Теперь из дома можно будет выходить только за продуктами или лекарствами, позаниматься спортом или пойти на работу.

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По состоянию на 24 марта в Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом.

Заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что в Украине не могут ввести чрезвычайное положение, потому что остановится экономика.

Для контроля украинцев на карантине могут привлекать мобильных операторов.

В харьковской больнице приобрели 5 современных аппаратов искусственной вентиляции легких.