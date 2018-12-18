Выпуск новостей за 12:00: Последствия непогоды в Украине. Планы Рады на день
В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 12:00 – на Закарпатье без света два десятка сел, на Волыни из сугробов освобождали "скорые", вокруг Черновцов и в городе из-за обильного снегопада движение затруднено, образовались огромные пробки. В Верховной Раде рассматривают проблемы ответственности за травлю в школе, применение ремней безопасности, надругательства над могилами
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Источник: 24 канал
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