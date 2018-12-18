Выпуск новостей за 12:00: Последствия непогоды в Украине. Планы Рады на день

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 12:00 – на Закарпатье без света два десятка сел, на Волыни из сугробов освобождали "скорые", вокруг Черновцов и в городе из-за обильного снегопада движение затруднено, образовались огромные пробки. В Верховной Раде рассматривают проблемы ответственности за травлю в школе, применение ремней безопасности, надругательства над могилами

Также в выпуске: Годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области: родители проводили лечение самостоятельно и не торопились обращаться к медикам. Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей. Захватывать храмы Московского патриархата никто не будет, – заверил глава новосозданной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.