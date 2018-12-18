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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 12:00: Последствия непогоды в Украине. Планы Рады на день

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 12:00 – на Закарпатье без света два десятка сел, на Волыни из сугробов освобождали "скорые", вокруг Черновцов и в городе из-за обильного снегопада движение затруднено, образовались огромные пробки. В Верховной Раде рассматривают проблемы ответственности за травлю в школе, применение ремней безопасности, надругательства над могилами

      Также в выпуске:

      Годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области: родители проводили лечение самостоятельно и не торопились обращаться к медикам.

      Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

      Захватывать храмы Московского патриархата никто не будет, – заверил глава новосозданной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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