Випуск новин за 12:00: Наслідки негоди в Україні. Плани Ради на день
У випуску новин за 18 грудня станом на 12:00 – на Закарпатті без світла два десятки сіл, на Волині через замети із снігу визволяли "швидкі", навколо Чернівців та у місті через рясний снігопад рух ускладнено, утворилися величезні затори. У Верховній Раді розглядають проблеми відповідальності за цькування у школі, застосування ременів безпеки, наруги над могилами захисників.
Також у випуску:
Однорічна дитина померла від грипу на Одещині: батьки провадили лікування самотужки та не квапилися звертатись до медиків.
Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів.
Захоплювати храми Московського патріархату ніхто не буде, – запевнив очільник новоствореної Православної Церкви України митрополит Епіфаній.
Джерело: 24 канал
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