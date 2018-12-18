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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 12:00: Наслідки негоди в Україні. Плани Ради на день

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 12:00 – на Закарпатті без світла два десятки сіл, на Волині через замети із снігу визволяли "швидкі", навколо Чернівців та у місті через рясний снігопад рух ускладнено, утворилися величезні затори. У Верховній Раді розглядають проблеми відповідальності за цькування у школі, застосування ременів безпеки, наруги над могилами захисників.

      Також у випуску:

      Однорічна дитина померла від грипу на Одещині: батьки провадили лікування самотужки та не квапилися звертатись до медиків.

      Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів.

      Захоплювати храми Московського патріархату ніхто не буде, – запевнив очільник новоствореної Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

      Теги: Верховна Рада Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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