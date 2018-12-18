Випуск новин за 12:00: Наслідки негоди в Україні. Плани Ради на день

У випуску новин за 18 грудня станом на 12:00 – на Закарпатті без світла два десятки сіл, на Волині через замети із снігу визволяли "швидкі", навколо Чернівців та у місті через рясний снігопад рух ускладнено, утворилися величезні затори. У Верховній Раді розглядають проблеми відповідальності за цькування у школі, застосування ременів безпеки, наруги над могилами захисників.

Також у випуску: Однорічна дитина померла від грипу на Одещині: батьки провадили лікування самотужки та не квапилися звертатись до медиків. Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів. Захоплювати храми Московського патріархату ніхто не буде, – запевнив очільник новоствореної Православної Церкви України митрополит Епіфаній.