Выпуск новостей за 12:00: Потери на Донбассе. Отмена неприкосновенности

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 12:00 – за сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Из-за этого один украинский военный погиб, а еще один получил ранения. Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Отдали свой голос за лишение иммунитета 373 депутата.

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В Одесской области 37 человек попали в больницу, потому что отравились шаурмой. Среди пострадавших 9 детей. Первые больные с острой кишечной инфекцией обратились в больницу 1 сентября.

В Берлине около восьми часов длились переговоры в нормандском формате на уровне советников президентов.

Восемь украинских политзаключенных сейчас находятся в Лефортовском СИЗО.

Мощный ураган Дориан унес жизни уже по меньшей мере пяти людей, среди которых и дети. Сутки над побережьем Багамских островов бушевал мощный циклон.