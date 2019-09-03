Випуск новин за 12:00: Втрати на Донбасі. Скасування недоторканності

У випуску новин за 3 вересня станом на 12:00 – за добу противник 15 разів порушив режим припинення вогню. Через це один український військовий загинув, а ще один зазнав поранення. Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.

Також у випуску: На Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою. Серед постраждалих 9 дітей. Перші хворі з гострою кишковою інфекцією звернулися до лікарні 1 вересня. У Берліні близько восьми годин тривали переговори у нормандському форматі на рівні радників президентів. Восьмеро українських політв'язнів нині перебувають в Лефортовському СІЗО. Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'ятилюдей, серед яких і діти. Добу над узбережжям Багамських островів вирував потужний циклон.

Джерело: 24 канал