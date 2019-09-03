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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 12:00: Втрати на Донбасі. Скасування недоторканності

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 вересня станом на 12:00 – за добу противник 15 разів порушив режим припинення вогню. Через це один український військовий загинув, а ще один зазнав поранення. Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.

      Також у випуску:

      На Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою. Серед постраждалих 9 дітей. Перші хворі з гострою кишковою інфекцією звернулися до лікарні 1 вересня.

      У Берліні близько восьми годин тривали переговори у нормандському форматі на рівні радників президентів.

      Восьмеро українських політв'язнів нині перебувають в Лефортовському СІЗО.

      Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'ятилюдей, серед яких і діти. Добу над узбережжям Багамських островів вирував потужний циклон.

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      Теги: Законодавство Верховна Рада Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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