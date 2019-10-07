Выпуск новостей за 12:00: Потери на Донбассе. Выход Великобритании из ЕС

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 12:00 – в результате обстрелов из стрелкового оружия в Красногоровке погиб боец 28 бригады – старший солдат 41-летний Иван Дейкун. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится в Верховный суд, чтобы Brexit при любых условиях таки состоялся в обещанный срок.

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