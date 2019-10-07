Випуск новин за 12:00: Втрати на Донбасі. Вихід Великої Британії з ЄС

У випуску новин за 7 жовтня станом на 12:00 – внаслідок обстрілів зі стрілецької зброї в Красногорівці загинув боєць 28 бригади – старший солдат 41-річний Іван Дейкун. Чоловік зазнав несумісних із життям поранень грудної клітки. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернеться до Верховного суду, аби Brexit за будь-яких умов таки відбувся в обіцяний термін.

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