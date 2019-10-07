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      Випуск новин за 12:00: Втрати на Донбасі. Вихід Великої Британії з ЄС

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 жовтня станом на 12:00 – внаслідок обстрілів зі стрілецької зброї в Красногорівці загинув боєць 28 бригади – старший солдат 41-річний Іван Дейкун. Чоловік зазнав несумісних із життям поранень грудної клітки. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернеться до Верховного суду, аби Brexit за будь-яких умов таки відбувся в обіцяний термін.

      Також у випуску: 

      На Вінниччині комунальники рили траншею, раптом один з робітників підковзнувся та впав у яму. На щастя, він обійшовся лише переляком.

      Страшна аварія відбулась на автоперегонах у Черкасах: один з учасників не впорався із керуванням та в'їхав у глядачів.

      Які міста в Україні найбільш пристосовані для людей з інвалідністю: висновок активістів, які проінспектували десяток населених пунктів країни.

      У Києві влаштували імпровізований суд над Путіним – так українці вирішили "привітати" президента РФ з його днем народження.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Brexit Велика Британія Борис Джонсон Жертви
      Джерело: 24 канал
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