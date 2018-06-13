Выпуск новостей за 12:00: Потери на фронте. Приговор крымскотатарским активистам

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки Украина потеряла еще одного защитника, еще двое получили ранения. В оккупированном Крыму объявят приговор крымскотатарским активистам, которые хотели сохранить полуостров украинским.

Также в выпуске: Пленник Кремля Олег Сенцов голодает уже месяц. Ураган с грозой и градом накрыл Тернопольскую область, а также на Закарпатье. Волкер считает Россию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе.