Выпуск новостей за 12:00: Потери на фронте. Приговор крымскотатарским активистам
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 12:00 – за минувшие сутки Украина потеряла еще одного защитника, еще двое получили ранения. В оккупированном Крыму объявят приговор крымскотатарским активистам, которые хотели сохранить полуостров украинским.
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Ураган с грозой и градом накрыл Тернопольскую область, а также на Закарпатье.
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Источник: 24 канал
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