Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Вирок кримськотатарським активістам
У випуску новин за 13 червня станом на 12:00 – за минулу добу Україна втратила ще одного захисника, ще двоє зазнали поранень. В окупованому Криму оголосять вирок кримськотатарським активістам, які хотіла зберегти півострів українським.
Також у випуску:
Бранець Кремля Олег Сенцов голодує вже місяць.
Буревій з грозою та градом накрив Тернопільську область, а також Закарпаття.
Волкер вважає Росію відповідальною за гуманітарну кризу на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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