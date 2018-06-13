Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Вирок кримськотатарським активістам

У випуску новин за 13 червня станом на 12:00 – за минулу добу Україна втратила ще одного захисника, ще двоє зазнали поранень. В окупованому Криму оголосять вирок кримськотатарським активістам, які хотіла зберегти півострів українським.

Також у випуску: Бранець Кремля Олег Сенцов голодує вже місяць. Буревій з грозою та градом накрив Тернопільську область, а також Закарпаття. Волкер вважає Росію відповідальною за гуманітарну кризу на Донбасі.