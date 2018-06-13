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Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Вирок кримськотатарським активістам

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 червня станом на 12:00 – за минулу добу Україна втратила ще одного захисника, ще двоє зазнали поранень. В окупованому Криму оголосять вирок кримськотатарським активістам, які хотіла зберегти півострів українським.

Також у випуску:

Бранець Кремля Олег Сенцов голодує вже місяць.

Буревій з грозою та градом накрив Тернопільську область, а також Закарпаття.

Волкер вважає Росію відповідальною за гуманітарну кризу на Донбасі.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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