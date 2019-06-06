Выпуск новостей за 12:00: Потери на фронте. Рада приняла закон о ВСК
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 12:00 – в результате мощных обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранение. Депутаты на заседании парламента одобрили законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента Украины.
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Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за два дня собрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.
Источник: 24 канал
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