13:58
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Потери на фронте. Рада приняла закон о ВСК

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 12:00 – в результате мощных обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранение. Депутаты на заседании парламента одобрили законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента Украины.

      Также в выпуске:

      Приговор по делу активистки Екатерины Гандзюк могут объявить уже сегодня.

      Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять с ОРДЛО экономическую блокаду.

      Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за два дня собрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.

       

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3943
      Теги: Война на Донбассе Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 13:16 Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 885
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сегодня , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1201
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня , 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 6585
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1651
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 506
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук