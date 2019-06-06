Выпуск новостей за 12:00: Потери на фронте. Рада приняла закон о ВСК

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 12:00 – в результате мощных обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранение. Депутаты на заседании парламента одобрили законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента Украины.

Также в выпуске: Приговор по делу активистки Екатерины Гандзюк могут объявить уже сегодня. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять с ОРДЛО экономическую блокаду. Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова за два дня собрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.

Источник: 24 канал