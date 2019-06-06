Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Рада схвалила закон про ТСК
У випуску новин за 6 червня станом на 12:00 – внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення. Депутати на засіданні парламенту схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента України.
Також у випуску:
Вирок у справі активістки Катерини Гандзюк можуть оголосити вже сьогодні.
Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду.
Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.
Джерело: 24 канал
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