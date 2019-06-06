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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Рада схвалила закон про ТСК

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 червня станом на 12:00 – внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення. Депутати на засіданні парламенту схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента України.

      Також у випуску:

      Вирок у справі активістки Катерини Гандзюк можуть оголосити вже сьогодні.

      Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду.

      Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Законодавство
      Джерело: 24 канал
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