Випуск новин за 12:00: Втрати на фронті. Рада схвалила закон про ТСК

У випуску новин за 6 червня станом на 12:00 – внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення. Депутати на засіданні парламенту схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента України.

Також у випуску: Вирок у справі активістки Катерини Гандзюк можуть оголосити вже сьогодні. Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду. Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за два дні зібрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

Джерело: 24 канал