Выпуск новостей за 12:00: Пожар на полигоне. Новые деньги
Выпуск новостей 12:57, сегодня 38 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 12:00 – в пожаре на полигоне в Николаевской области погиб военный, еще семеро получили ожоги. Нацбанк хочет запустить в оборот 10 гривен монетой.
Также в выпуске:
Премьер Великобритании Тереза Мэй поставила ультиматум Кремлю из-за отравления Скрипаля.
За минувшие сутки на фронте ранили двух военных. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Депутаты провалили голосование за изменения в законопроект о Государственном бюро расследований.
Источник: 24 Канал
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