Випуск новин за 12:00: Пожежа на полігоні. Нові гроші
Випуск новин 12:56, сьогодні 101 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 12:00 – у пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки. Нацбанк хоче запустити в обіг 10 гривень монетою.
Також у випуску:
Прем'єрка Великобританії Тереза Мей поставила ультиматум Кремлю через отруєння Скрипаля.
За минулу добу на фронті поранили двох військових. Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань.
Джерело: 24 Канал
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