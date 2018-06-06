Выпуск новостей за 12:00: Пожар в Чернобыльской зоне. "Список 47"
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 12:00 – в Чернобыльской зоне до сих пор горит лес и трава, хотя за сутки спасателям удалось уменьшить площадь пожара более чем вдвое. СБУ открыла уголовное производство из-за "Списка 47", который вчера обнародовало пророссийское издание "Страна.ua".
Также в выпуске:
Трое украинских военных ранены на фронте.
Украинский снайпер ликвидировал командира боевиков.
В Днепре патрульные спасли мужчину от самоубийства.
Источник: 24 Канал
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