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Випуск новин за 12:00: Пожежа у Чорнобильській зоні. "Список 47"

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 червня станом на 12:00 – у Чорнобильській зоні досить горить ліс та трава, хоча за добу рятувальникам вдалося зменшити площу пожежі більш ніж вдвічі. СБУ відкрила кримінальне провадження через "Список 47", який вчора оприлюднило проросійське видання "Страна.ua".

Також у випуску:

Троє українських військових поранені на фронті.

Український снайпер ліквідував командира бойовиків.

У Дніпрі патрульні врятували чоловіка від самогубства.

Теги: Випуск новин Чорнобиль Пожежа
Джерело: 24 Канал
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