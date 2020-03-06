12:39
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Выпуск новостей за 12:00: Пожар в лагере для беженцев. Увольнение заместителя Рябошапки

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 12:00 – крупный пожар вспыхнул в палестинском лагере для беженцев. В Секторе Газа загорелась пекарня, которая располагалась на территории лагеря. Огонь унес жизни по меньшей мере 11-ти человек. После увольнения Руслана Рябошапки, заявление об отставке написал и его первый заместитель Виталий Касько. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

      Также в выпуске:

      Из-за наплыва мигрантов растет напряжение на греческо-турецкой границе. Полиция в очередной раз применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

      Вслед за Черновцами массовые собрания из-за коронавируса отменили в Сумской и Житомирской областях.

      Одного из главарей батальона "Сомали" Гиви ликвидировала 20-летняя девушка и по совместительству агент СБУ. Она заложила взрывчатку в кабинете Миши Толстых 3 года назад.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Теги: Палестина Руслан Рябошапка Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:35 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:00 Образовательный кризис из-за коронавируса: как Минобразования готовиться к карантин?
      Іван Примаченко
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      5 марта , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук