Выпуск новостей за 12:00: Пожар в лагере для беженцев. Увольнение заместителя Рябошапки

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 12:00 – крупный пожар вспыхнул в палестинском лагере для беженцев. В Секторе Газа загорелась пекарня, которая располагалась на территории лагеря. Огонь унес жизни по меньшей мере 11-ти человек. После увольнения Руслана Рябошапки, заявление об отставке написал и его первый заместитель Виталий Касько. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

Также в выпуске: Из-за наплыва мигрантов растет напряжение на греческо-турецкой границе. Полиция в очередной раз применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. Вслед за Черновцами массовые собрания из-за коронавируса отменили в Сумской и Житомирской областях. Одного из главарей батальона "Сомали" Гиви ликвидировала 20-летняя девушка и по совместительству агент СБУ. Она заложила взрывчатку в кабинете Миши Толстых 3 года назад.