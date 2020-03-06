Випуск новин за 12:00: Пожежа у таборі для біженців. Звільнення заступника Рябошапки

У випуску новин за 6 березня станом на 12:00 – масштабна пожежа спалахнула у палестинському таборі для біженців. У Секторі Гази зайнялася пекарня, яка розташовувалася на території табору. Вогонь забрав життя щонайменше 11-ти людей. Після звільнення Руслана Рябошапки, заяву про відставку написав і його перший заступник Віталій Касько. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

Також у випуску: Через наплив мігрантів зростає напруга на грецько-турецькому кордоні. Поліція вже вкотре застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати людей. Слідом за Чернівцями масові зібрання через коронавірус скасували в Сумській та Житомирській областях. Одного з ватажків батальйону "Сомалі" Гіві ліквідувала 20-річна дівчина і за сумісництвом агентка СБУ. ((БЗ)) Вона заклала вибухівку в кабінеті Міши Толстих 3 роки тому.