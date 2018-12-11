Выпуск новостей за 12:00: Права России в ПАСЕ. Растаможка тысячной машины

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 12:00 – российской делегации в ПАСЕ частично вернули право голоса, ослабив дисциплинарные ограничения. В Украине растаможили тысячную машину на еврономерах, это зафиксировали на черновицкой таможне.

Также в выпуске: В мире проходят акции в поддержку пленных моряков и Олега Сенцова. Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение.