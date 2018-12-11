Выпуск новостей за 12:00: Права России в ПАСЕ. Растаможка тысячной машины
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 12:00 – российской делегации в ПАСЕ частично вернули право голоса, ослабив дисциплинарные ограничения. В Украине растаможили тысячную машину на еврономерах, это зафиксировали на черновицкой таможне.
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Источник: 24 канал
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