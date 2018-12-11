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      Випуск новин за 12:00: Права Росії у ПАРЄ. Розмитнення тисячної машини

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 12:00 – російській делегації у ПАРЄ частково повернули право голосу, послабивши дисциплінарні обмеження. В Україні розмитнили тисячну машину на єврономерах, це зафіксували на чернівецькій митниці.

      Також у випуску:

      У світі проходять акції на підтримку полонених моряків та Олега Сенцова.

      Бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан.

      Теги: Новини Росії Випуск новин Авто на єврономерах ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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