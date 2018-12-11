Випуск новин за 12:00: Права Росії у ПАРЄ. Розмитнення тисячної машини
У випуску новин за 11 грудня станом на 12:00 – російській делегації у ПАРЄ частково повернули право голосу, послабивши дисциплінарні обмеження. В Україні розмитнили тисячну машину на єврономерах, це зафіксували на чернівецькій митниці.
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Джерело: 24 канал
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