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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Прекращение голодовки Закревской. Пожар в колледже Одессы

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 12:00 – адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку. Это решение она приняла после того, как Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволит продолжить расследование дел Майдана и перезапустить ГБР. Крупный пожар в помещении экономического колледжа. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.

      Также в выпуске:

      На админгранице с Крымом СБУ задержала оккупационного политика и члена партии Путина – Игоря Кучерявого.

      Девять раз за день нажал не свою кнопку нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.

      Суд сегодня избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на бизнесмена и в убийстве его 3-летнего сына.

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      Теги: Небесная Сотня Выпуск новостей
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