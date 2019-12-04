Выпуск новостей за 12:00: Прекращение голодовки Закревской. Пожар в колледже Одессы

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 12:00 – адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку. Это решение она приняла после того, как Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволит продолжить расследование дел Майдана и перезапустить ГБР. Крупный пожар в помещении экономического колледжа. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.

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