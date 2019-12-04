Випуск новин за 12:00: Припинення голодування Закревською. Пожежа в коледжі Одеси

У випуску новин за 4 грудня станом на 12:00 – адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила голодування. Це рішення вона ухвалила після того, як Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що дозволить продовжити розслідування справ Майдану та перезапустить ДБР. Масштабна пожежа в приміщенні економічного коледжу. Площа займання становить 700 квадратних метрів.

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Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на бізнесмена та в убивстві його 3-річного сина.