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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 12:00: Припинення голодування Закревською. Пожежа в коледжі Одеси

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 12:00 – адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила голодування. Це рішення вона ухвалила після того, як Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що дозволить продовжити розслідування справ Майдану та перезапустить ДБР. Масштабна пожежа в приміщенні економічного коледжу. Площа займання становить 700 квадратних метрів.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Небесна Сотня
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