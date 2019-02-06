Выпуск новостей за 12:00: Пресс-конференция Януковича. Прорыв дамбы в Бразилии

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 12:00 – экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить про "актуальные вопросы украинской политики". Число жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии 25 января выросло до 142 человек.

Также в выпуске: На Востоке Украины пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен. Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме. Министерство юстиции будет обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.