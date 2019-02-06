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      Выпуск новостей за 12:00: Пресс-конференция Януковича. Прорыв дамбы в Бразилии

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 12:00 – экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить про "актуальные вопросы украинской политики". Число жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии 25 января выросло до 142 человек.

      Также в выпуске:

      На Востоке Украины пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен.

      Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме.

      Министерство юстиции будет обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

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      Теги: Бразилия Виктор Янукович Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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