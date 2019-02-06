Випуск новин за 12:00: Прес-конференція Януковича. Прорив дамби в Бразилії
У випуску новин за 6 лютого станом на 12:00 – екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики". Число жертв прориву дамби на південному сході Бразилії 25 січня зросла до 142 осіб.
Також у випуску:
На Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений.
Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.
Міністерство юстиції оскаржуватиме рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі