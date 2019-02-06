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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Випуск новин за 12:00: Прес-конференція Януковича. Прорив дамби в Бразилії

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 12:00 – екс-президент України Віктор Янукович дасть прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики". Число жертв прориву дамби на південному сході Бразилії 25 січня зросла до 142 осіб.

      Також у випуску:

      На Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений.

      Друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого 2019 року у В'єтнамі.

      Міністерство юстиції оскаржуватиме рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

      blog_ava
      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Віктор Янукович Бразилія
      Джерело: 24 канал
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