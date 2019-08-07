Выпуск новостей за 12:00: Претенденты на премьер-министра. Побег Лебедева из РФ
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – в партии "Слуга Народа" определились с претендентами на премьерское кресло. В шорт-лист претендентов попали двое чиновников из Нафтогаза, заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам, а также представитель МВФ. Скандальный российский дизайнер и видеоблоггер Артемий Лебедев сбежал из России.
Также в выпуске:
Количество обстрелов на Донбассе снова увеличилось, несмотря на так называемое "хлебное перемирие". Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.
Сегодня годовщина российской агрессии против Грузии.
Президент Украины перенес свой визит к президенту Турции и созвал совещание с представителями Генерального штаба.
В Днепровском районе Киеве, возле станции метро "Дарница", вспыхнул пожар кровли над павильонами рынка. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.