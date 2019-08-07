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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 12:00: Претенденты на премьер-министра. Побег Лебедева из РФ

      Выпуск новостей 161 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – в партии "Слуга Народа" определились с претендентами на премьерское кресло. В шорт-лист претендентов попали двое чиновников из Нафтогаза, заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам, а также представитель МВФ. Скандальный российский дизайнер и видеоблоггер Артемий Лебедев сбежал из России.

      Также в выпуске:

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      Сегодня годовщина российской агрессии против Грузии.

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      Теги: Слуга народа Выпуск новостей Новости России
      Источник: 24 канал
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