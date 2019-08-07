Випуск новин за 12:00: Претенденти на прем'єр-міністра. Втеча Лебедєва з РФ

У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – в партії "Слуга Народу" визначились із претендентами на прем'єрське крісло. До шорт-листу претендентів потрапили двоє чиновників з Нафтогазу, заступник голови Офісу Президента з економічний питань, а також представник МВФ. Скандальний російський дизайнер та відеоблогер Артемій Лебедєв втік з Росії.

Також у випуску: Кількість обстрілів на Донбасі знову збільшилась, попри так зване "хлібне перемир'я". Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні роковини російської агресії проти Грузії. Президент України переніс свій візит до президента Туреччини та скликав нараду із представниками Генерального штабу. У Дніпровському районі Києві, біля станції метро "Дарниця", спалахнула пожежа покрівлі над павільйонами ринку. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

Джерело: 24 канал