Выпуск новостей за 12:00: Президентские выборы-2019. Пожар в Керченском проливе
В выпуске новостей за 23 января состоянию на 12:00 – в Центральную избирательную комиссию 28 человек уже подали документы на участие в президентских выборах. Танкеры, которые занялись вблизи Керченского пролива, продолжают гореть.
Также в выпуске:
Украину ожидает новый циклон, столицу уже сильно засыпает снегом.
Ниагарский водопад покрывается льдом.
Непогода в Украине частично остановила движение на трассе Киев – Одесса.
Источник: 24 канал
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