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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 12:00: Президентские выборы-2019. Пожар в Керченском проливе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января состоянию на 12:00 – в Центральную избирательную комиссию 28 человек уже подали документы на участие в президентских выборах. Танкеры, которые занялись вблизи Керченского пролива, продолжают гореть.

      Также в выпуске:

      Украину ожидает новый циклон, столицу уже сильно засыпает снегом.

      Ниагарский водопад покрывается льдом.

      Непогода в Украине частично остановила движение на трассе Киев – Одесса.

      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Пожар
      Источник: 24 канал
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