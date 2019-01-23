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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 12:00: Президентські вибори-2019. Пожежа в Керченській протоці

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 12:00 – до Центральної виборчої комісії 28 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах. Танкери, які зайнялися поблизу Керченської протоки, продовжують горіти.

      Також у випуску:

      На Україну суне новий циклон, столицю вже рясно засипає снігом.

      Ніагарський водоспад вкривається кригою. 

      Негода в Україні частково зупинила рух на трасі Київ – Одеса.

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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