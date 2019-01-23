Випуск новин за 12:00: Президентські вибори-2019. Пожежа в Керченській протоці

У випуску новин за 23 січня станом на 12:00 – до Центральної виборчої комісії 28 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах. Танкери, які зайнялися поблизу Керченської протоки, продовжують горіти.

Також у випуску: На Україну суне новий циклон, столицю вже рясно засипає снігом. Ніагарський водоспад вкривається кригою. Негода в Україні частково зупинила рух на трасі Київ – Одеса.