Випуск новин за 12:00: Президентські вибори-2019. Пожежа в Керченській протоці
У випуску новин за 23 січня станом на 12:00 – до Центральної виборчої комісії 28 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах. Танкери, які зайнялися поблизу Керченської протоки, продовжують горіти.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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