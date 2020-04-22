Выпуск новостей за 12:00: Причина пожаров на Житомирщине. План запуска транспорта
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 12:00 – на Житомирщине назвали вероятную причину масштабных пожаров. Скорее всего, возгорание произошло из-за того, что дерево упало на электропровода. А сильный ветер зазнес огонь на соседние участки. Кабмин разрабатывает поэтапный план запуска общественного транспорта. На первом этапе планируется смягчить ограничения.
Также в выпуске:
Финансирование некоторых больниц в этом году упадет до 50%. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Две городские больницы Ивано-Франковска временно перестали принимать больных, так как Центральная городская клиническая больница переполнена пациентами с пневмонией.
На Буковине коронавирус скосил целую семью. От болезни умерли двое братьев с разницей в один день. А потом умерла в больнице и их бабушка.
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