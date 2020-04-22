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      Випуск новин за 12:00: Причина пожеж на Житомирщині. План запуску транспорту

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 квітня станом на 12:00 – на Житомирщині назвали ймовірну причину масштабних пожеж. Скоріше за все, займання сталося через те, що дерево впало на електродроти. А сильний вітер розніс вогонь на сусідні ділянки. Кабмін розробляє поетапний план запуску громадського транспорту. На першому етапі планують пом'якшити обмеження.

      Також у випуску:

      Фінансування деяких лікарень цього року впаде до 50%. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

      Дві міські лікарні Івано-Франківська тимчасово перестали приймати хворих, тому що Центральна міська клінічна лікарня переповнена пацієнтами із пневмонією.

      На Буковині коронавірусу скосив цілу родину. Від недуги померли двоє братів з різницею в один день. А згодом померла в лікарні і їхня бабуся.

      Теги: Транспорт Новини Житомира Випуск новин
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