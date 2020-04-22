Випуск новин за 12:00: Причина пожеж на Житомирщині. План запуску транспорту

У випуску новин за 22 квітня станом на 12:00 – на Житомирщині назвали ймовірну причину масштабних пожеж. Скоріше за все, займання сталося через те, що дерево впало на електродроти. А сильний вітер розніс вогонь на сусідні ділянки. Кабмін розробляє поетапний план запуску громадського транспорту. На першому етапі планують пом'якшити обмеження.

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Дві міські лікарні Івано-Франківська тимчасово перестали приймати хворих, тому що Центральна міська клінічна лікарня переповнена пацієнтами із пневмонією.

На Буковині коронавірусу скосив цілу родину. Від недуги померли двоє братів з різницею в один день. А згодом померла в лікарні і їхня бабуся.