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Выпуск новостей за 12:00: Принудительное кормление Сенцова. Обстрел фильтровальной станции

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку. Российские оккупационные войска снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

Также в выпуске:

В Киеве сегодня продолжают рассматривать дело президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Николая Азарова и Виталия Захарченко так и не удалось допросить.

Адвокат Марк Фейгин считает, что Романа Сущенко, которому вчера присудили 12 лет строгого режима, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

В Нидерландах арестовали активы "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".

Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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