Выпуск новостей за 12:00: Принудительное кормление Сенцова. Обстрел фильтровальной станции
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 12:00 – врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку. Российские оккупационные войска снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.
Также в выпуске:
В Киеве сегодня продолжают рассматривать дело президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Николая Азарова и Виталия Захарченко так и не удалось допросить.
Адвокат Марк Фейгин считает, что Романа Сущенко, которому вчера присудили 12 лет строгого режима, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
В Нидерландах арестовали активы "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии