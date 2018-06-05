Випуск новин за 12:00: Примусове годування Сенцова. Обстріл фільтрувальної станції

У випуску новин за 5 червня станом на 12:00 – лікарі в російській колонії, де перебуває бранець Олег Сенцов, обіцяють заливати йому поживну суміш через ніс, якщо через тиждень він не припинить голодування. Російські окупаційні війська знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

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