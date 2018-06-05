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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Випуск новин за 12:00: Примусове годування Сенцова. Обстріл фільтрувальної станції

Випуск новин 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 червня станом на 12:00 – лікарі в російській колонії, де перебуває бранець Олег Сенцов, обіцяють заливати йому поживну суміш через ніс, якщо через тиждень він не припинить голодування. Російські окупаційні війська знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

Також у випуск:

У Києві сьогодні продовжали розглядати справу президента-втікача Віктора Януковича. Проте Миколу Азарова та Віталія Захарченка так і не вдалось допитати. 

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Романа Сущенка, якому вчора присудили 12 років суворого режиму, можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

У Нідерландах заарештували активи "Газпрому" на вимогу "Нафтогазу". 

Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Випуск новин Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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