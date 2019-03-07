13:54
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Прощание с бойцом в Харькове. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – в Харькове попрощались с бойцом, который погиб в Иловайске, его искали почти пять лет. Боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет.

      Также в выпуске:

      В университете Шевченко уволили преподавателя из Института биологии и медицины Петра Романенко, который домогался студенток.

      Пакет с самодельной взрывчаткой прислали в университет Глазго в Шотландии.

      Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и городской глава Львова Андрей Садовый сегодня созывают пресс-конференцию.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на март 2019: интересные советы
      сегодня
      8428
      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      сегодня , 13:30 Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      Павло Казарін 81
      Нежелательные подарки на 8 марта: объяснение психотерапевта
      сегодня , 13:00 Нежелательные подарки на 8 марта: объяснение психотерапевта
      Юлія Девда 124
      Опять убытки, или Санкции против России действуют!
      сегодня , 12:00 Опять убытки, или Санкции против России действуют!
      Злой Одессит 870
      Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:05 Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 510
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сегодня , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 914
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук