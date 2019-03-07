Выпуск новостей за 12:00: Прощание с бойцом в Харькове. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – в Харькове попрощались с бойцом, который погиб в Иловайске, его искали почти пять лет. Боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет.
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Источник: 24 канал
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