Выпуск новостей за 12:00: Прощание с бойцом в Харькове. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 12:00 – в Харькове попрощались с бойцом, который погиб в Иловайске, его искали почти пять лет. Боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников нет.

Также в выпуске: В университете Шевченко уволили преподавателя из Института биологии и медицины Петра Романенко, который домогался студенток. Пакет с самодельной взрывчаткой прислали в университет Глазго в Шотландии. Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и городской глава Львова Андрей Садовый сегодня созывают пресс-конференцию.