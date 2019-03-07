Випуск новин за 12:00: Прощання з бійцем у Харкові. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 7 березня станом на 12:00 – у Харкові попрощались з бійцем, який загинув в Іловайську, його шукали майже п'ять років. Бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників немає.

Також у випуску: В університеті Шевченка звільнили викладача з Інституту біології та медицини Петра Романенка, який домагався студенток. Пакет з саморобною вибухівкою прислали до університету Глазго у Шотландії. Кандидат у президенти Анатолій Гриценко та міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні скликають прес-конференцію.