Випуск новин за 12:00: Прощання з бійцем у Харкові. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 7 березня станом на 12:00 – у Харкові попрощались з бійцем, який загинув в Іловайську, його шукали майже п'ять років. Бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників немає.
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Джерело: 24 канал
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