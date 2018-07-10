Выпуск новостей за 12:00: Прощание с Левком Лукьяненко. Обновление ЦИК

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 12:00 – сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище. В парламенте депутаты продолжают обсуждение увеличения количества членов Центризбиркома.

Также в выпуске: За минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранения. Артем Сытник рассказал, что Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ. Спасение детей в Таиланде: на место доставили мини-субмарину Илона Маска.