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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Прощание с Левком Лукьяненко. Обновление ЦИК

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 12:00 – сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище. В парламенте депутаты продолжают обсуждение увеличения количества членов Центризбиркома.

Также в выпуске:

За минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранения.

Артем Сытник рассказал, что Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ.

Спасение детей в Таиланде: на место доставили мини-субмарину Илона Маска.

Теги: Левко Лукьяненко ЦИК Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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