Выпуск новостей за 12:00: Прощание с Левком Лукьяненко. Обновление ЦИК
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 12:00 – сегодня борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище. В парламенте депутаты продолжают обсуждение увеличения количества членов Центризбиркома.
Также в выпуске:
За минувшие сутки на фронте один украинский защитник получил ранения.
Артем Сытник рассказал, что Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ.
Спасение детей в Таиланде: на место доставили мини-субмарину Илона Маска.
Источник: 24 канал
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