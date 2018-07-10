Випуск новин за 12:00: Прощання з Левком Лук'яненком. Оновлення ЦВК

У випуску новин за 10 липня станом на 12:00 – сьогодні борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі. У парламенті депутати продовжують обговорення щодо збільшення кількості членів Центрвиборчкому.

Також у випуску: За минулу добу на фронті один український захисник отримав поранення. Артем Ситник розповів, що Назар Холодницький погрожує детективам НАБУ. Порятунок дітей у Таїланді: на місце доставили міні-субмарину Ілона Маска.