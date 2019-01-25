Выпуск новостей за 12:00: Протест под посольством России. Зеленский пришел в ЦИК
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 12:00 – 31 ежемесячная акция крымских татар состоялась под посольством РФ в Киеве. Цель – привлечь внимание людей к насильственным исчезновениям людей в оккупированном Крыму. Владимир Зеленский принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Президенты Украины.
Также в выпуске:
9 подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве задержали, как сообщили в Нацполиции.
Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя на огневой контакт.
Число погибших в Венесуэле возросло до 26.
В греческих Афинах правоохранители применяли слезоточивый газ против протестующих.
Источник: 24 канал
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