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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 12:00: Протест под посольством России. Зеленский пришел в ЦИК

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 12:00 – 31 ежемесячная акция крымских татар состоялась под посольством РФ в Киеве. Цель – привлечь внимание людей к насильственным исчезновениям людей в оккупированном Крыму. Владимир Зеленский принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Президенты Украины.

      Также в выпуске:

      9 подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве задержали, как сообщили в Нацполиции.

      Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя на огневой контакт.

      Число погибших в Венесуэле возросло до 26.

      В греческих Афинах правоохранители применяли слезоточивый газ против протестующих.

      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей ЦИК Аннексия Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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