Выпуск новостей за 12:00: Протест под посольством России. Зеленский пришел в ЦИК

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 12:00 – 31 ежемесячная акция крымских татар состоялась под посольством РФ в Киеве. Цель – привлечь внимание людей к насильственным исчезновениям людей в оккупированном Крыму. Владимир Зеленский принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Президенты Украины.

Также в выпуске: 9 подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве задержали, как сообщили в Нацполиции. Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя на огневой контакт. Число погибших в Венесуэле возросло до 26. В греческих Афинах правоохранители применяли слезоточивый газ против протестующих.