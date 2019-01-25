Випуск новин за 12:00: Протест під посольством Росії. Зеленський прийшов до ЦВК
У випуску новин за 25 січня станом на 12:00 – 31 щомісячна акція кримських татар відбулася під посольством РФ у Києві. Мета – привернути увагу людей до насильницьких зникнень людей в окупованому Криму. Володимир Зеленський приніс документи до ЦВК, щоб зареєструватися кандидатом у Президенти України.
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9 підозрюваних у нападі на журналістів у Києві затримали, як повідомили у Нацполіції.
Ворог 9 разів відривав вогонь по позиціях ЗСУ, провокуючи на вогневий контакт.
Кількість загиблих у Венесуелі зросла до 26.
У грецьких Афінах правоохоронці застосовували сльозогінний газ проти протестувальників.
Джерело: 24 канал
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