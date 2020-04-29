Выпуск новостей за 12:00: Протесты предпринимателей под Кабмином. Автопробег в Мариуполе
В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 12:00 – более 100 предпринимателей вышли на акцию протеста под зданием Кабинета Министров Украины. Они требуют смягчения карантинных ограничений, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу. В Мариуполе предприниматели собрались на протестный автопробег.
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