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      Выпуск новостей за 12:00: Протесты предпринимателей под Кабмином. Автопробег в Мариуполе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 12:00 – более 100 предпринимателей вышли на акцию протеста под зданием Кабинета Министров Украины. Они требуют смягчения карантинных ограничений, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу. В Мариуполе предприниматели собрались на протестный автопробег.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр", принадлежащий "слуге народа" Николаю Тищенко.

      Из-за карантина полиция отложила запуск системы автоматической фиксации правонарушений на столичных дорогах.

      За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 456 новых диагнозов COVID-19.

      В Испании ослабляют карантин.

      Теги: Выпуск новостей
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